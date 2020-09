UEFA secara resmi telah merilis jadwal penyelenggaraan laga final Piala Super Eropa 2020 yang mempertemukan Bayern Munchen kontra Sevilla. Bayern Munchen vs Sevilla - Jadwal Piala Super Europa 2020, Tak Pasti Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Piala Super Europa 2020 akan mempertemukan Bayern Muenchen vs Sevilla. Bayern berstatus juara Liga Champions sedangan Sevilla juara Liga Europa 2020. Apakah tayang via Siaran Langsung SCTV?

Piala Super Europa 2020 antara Bayern Munchen vs Sevilla digelar di Stadion Puskas Arena, Budapest, pada Kamis (24/9/2020) malam waktu setempat atau Jumat (25/9/2020) dini hari WIB. Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga ini tayang via Live Streaming SCTV atau Siaran Langsung TV Nasional lainnya.

UEFA akan menjadikan laga Piala Super Eropa 2020 antara Bayern Muenchen vs Sevilla ini sebagai uji coba kembalinya penonton ke stadion. Live Streaming Bayern vs Sevilla Kemungkinan tayang via Siaran Langsung SCTV.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi apakah saluran TV SCTV akan kembali menyiarkan Live Streaming Bayern Munchen vs Sevilla di laga Piala Super Eropa.

Bayern Muenchen datang melawan Sevilla dengan modal mengerikan.

Pekan lalu, Bayern Muenchen membuka Bundesliga - kasta teratas Liga Jerman - musim 2020-2021 dengan pesta gol.

Mereka melumat tamunya Schalke 04 8-0 di Stadion Allianz Arena, Jumat (18/9/2020) atau Sabtu dini hari WIB.

Bintang muda Bayern, Serge Gnabry mencetak hat-trick di laga tersebut.

Sementara Sevilla belum juga memulai pertandingan mereka di Liga Spanyol karena masih mendapatkan jatah libur.

Bayern Munchen dan Sevilla sendiri akan bertemu pada edisi ke-45 Piala Super Eropa.