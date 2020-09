Event Seliturahmi Show Contes se Kalsel di Q Mall Berakhir, Ini Pemenang Wheel 16 dan 20

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Event Pertama Seliturahmi Show Contes Se-Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Atrium Qmall di Jalan A Yani Km 38, 6 Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan akhirnya berakhir.

Event yang dimaksudkan sebagai ajang silahturahmi mempertemukan para pecinta sepeda lipat, serta menyalurkan hobi dan kreativitas para peserta sekaligus kontes yang berlangsung meriah sukses terselenggara.

"Lima kategori sudah terisi dengan juara-juara sesuai dengan kategori," Kata Wakil Ketua Pelaksana, Hendrik Kepada Banjarmasinpost.co.id.

Untuk di wheel 16, di antaranya Kategori The Lightest Bike, di urutan pertama diraih Akhmad Rahmani dengan Fnhon.

Kemudian, Kategori The Best Painting di urutan pertama diraih Dewi Ayu Puspita dengan Totem, Kategori Custom dan Modified Bike, di urutan pertama diraih Muhammad Rizali Noor dengan Kreasial dan Kategori Classic dan Retro Bike, di urutan pertama diraih Achmad Syaibani dengan Dahon California.

Sedangkan untuk di Wheel 20, di antaranya Kategori The Lightest diraih H Zainal Hakim, Kategori Best Painting diraih Mirna Erauwati dengan Pacific Noris 2.0, Kategori Custom dan Modified Bike diraih Fadhilla Khairi Muhammad dengan Best Friend (3) dan Kategori Classic dan Retro Bike diraih Muhammad Daimi dengan Raleigh Twenty.

"The King Of Contes diraih Dewi Ayu Puspita dan untuk the best comunity menurutnya, berhasil diraih oleh Tinjaxs Banua," Ujarnya.

Semoga kedepannya bisa menyelenggarakan event kembali yang bisa mempertemukan para pecinta sepeda lipat Sekalimantan Selatan. (Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)