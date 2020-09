Gisella Anastasia Bicara Kemungkinan Rujuk dengan Gading Marten dan Wijin Tak Kunjung Ajak Nikah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi yang juga aktris Gisella Anastasia berbicara panjang lebar soal cinta, masa depan, dan perasannya terhadap Gading Marten.

Hal itu diungkap Gisel dalam video di kanal Rio Motret.

Gisel juga sempat mengungkapkan rencana masa depannya dengan Wijaya Saputra atau Wijin, yang kini merupakan kekasihnya.

Hal ini seperti dikutip Kompas.com (grup Banjarmasinpost.co.id) dari video Rio Motret, Senin (21/9/2020).

Berikut ini rangkuman dari perbincangan seru Gisel bersama Rio Motret yang telah dihimpun Kompas.com.

1. Wijin Belum Ajak Menikah

Gisel mengakui bahwa Wijin hingga saat ini belum mengajaknya menikah.

Meski sudah berpacaran cukup lama, Gisel dan Wijin ternyata masih memikirkan banyak hal sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

"Ngajakin sih belum, tapi we both know kalau memang arahnya kan pasti serius. Mana ada sih pacaran yang nanya besok putus ya, kan enggak mungkin," kata Gisel.

Tak bisa dipungkiri, Gisel cukup banyak belajar dari kegagalan pernikahan sebelumnya dengan Gading Marten.