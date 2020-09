Jadwal Carabao Cup Live Mola TV: Luton vs MU, Leicester vs Arsenal, Lincoln vs Liverpool dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Carabao Cup 2020/2021 yang mulai berlangsung malam ini Rabu (23/9) dinihari akan dipanaskan laga Luton Town vs Manchester United, Leicester City vs Arsenal, Lincoln City vs Liverpool, Manchester City vs Bournemouth dll.

Pertandingan Carabao Cup ( Piala Liga Inggris ) 2020/2021 akan disiarkan melalui tayangan Live Streaming TV Online Mola TV.

Belum ada konfirmasi di TV nasional mana yang akan menyiarkan laga Carabao Cup.

Piala Liga Inggris (Carabao Cup) 2020-2021 putaran ketiga akan diwarnai turunnya tim-tim elite termasuk sang juara bertahan kompetisi, Manchester City, dan kampiun Premier League, Liverpool.

Tim-tim elite Premier League kebanyakan bakal berjumpa lawan dari kasta bawah Liga Inggris.

Ambil contoh Liverpool, yang akan bertandang ke markas klub League One atau divisi tiga, Lincoln City.

Bagi publik Tanah Air, Lincoln City terkenal sebagai klubnya gelandang blasteran timnas U-19 Indonesia, Jack Brown.

Dikutip dari Bolasport, Brown, yang sedang mengikuti rangkaian pemusatan latihan dan uji coba timnas U-19 Indonesia asuhan Shin Tae-yong, memperkuat tim U-19 Lincoln City.

Lincoln memastikan diri sebagai lawan Liverpool setelah menyisihkan Bradford City secara meyakinkan dengan skor 5-0 di putaran kedua.

Duel kedua tim beda kasta ini di ronde ketiga Piala Liga Inggris akan berlangsung pada 24 September 2020.