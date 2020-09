Konser virtual This Is My Wave Concert, Ini Persembahan dari Grup Punk Rock Endank Soekamti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Konser virtual This Is My Wave Concert akan berlanjut.

Pada episode keempatnya, konser musik besutan Supermusic ini akan menghadirkan band punk rock asal Yogyakarta, Endank Soekamti.

Ya, seperti janjinya untuk selalu menampilkan konsep-konsep unik dan menarik, kali ini Endank Soekamti bakal tampil secara akustik dan tentunya aransemen yang berbeda dari biasanya.

Kolaborasi This Is My Wave Concert dan Endank Soekamti menjanjikan full acoustic performance yang mewah namun tetap bertenaga dan tak mengurangi karakter asli Endank Soekamti.

• Polo Srimulat Ungkap Penyebab Harus Terapi Syaraf Kaki, Pasca Sembuh dari Penyakit Paru-paru

• Badan Nunung Sempat Sakit dan Penciuman Berkurang, Kronologi Positif Covid-19 Diungkap Nunik

Apalagi format akustik ini akan dibalut dengan aransemen baru, menjadikan atmosfir konser yang dirasakan penonton bakalan lebih intim dan terasa asyik untuk sing along.

This Is My Wave Concert kali ini juga mempertahankan konsep sudut pandang 360˚ yang terbukti menuai sukses di dua edisi sebelumnya yaitu The SIGIT dan Jason Ranti.

Dengan tata kamera bersudut pandang 360˚, penonton bisa merasakan sensasi seolah berada satu panggung bersama musisi idolanya.

This Is My Wave X Endank Soekamti akan tampil secara streaming pada Jumat 25 September 2020 di akun Youtube Supermusic pukul 20.00 WIB.

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, mengatakan This Is My Wave Concert konsisten untuk menghadirkan konser-konser berkualitas dengan konsep yang unik dan menarik.

“Di episode ke empat nanti, This Is My Wave Concert menghadirkan band punk rock Endank Soekamti yang akan ngebawain lagu-lagunya dengan format akustik dan aransemen baru. Ini pasti akan ditunggu-tunggu dan bikin penasaran penggemar. Penampilan akustik Endank Soekamti ini bakalan kami kemas dengan tata panggung dan visual yang sama kerennya. Kami yakin This Is My Wave Concert X Endank Soekamti bakal menjadi tontonan menarik dan tak terlupakan bagi pecinta musik,” tutur Tiyok.