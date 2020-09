Lift di Rumah Baru Zaskia Sungkar dan Irwansyah Disorot Media Malaysia, Efek Kakak Shireen Hamil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar pasangan artis Zaskia Sungkar dan Irwansyah membangun rumah baru ternyata juga disorot media asing.

Rumah baru kakak Shireen Sungkar itu disorot media asal Malaysia terkait fasilitas lift.

Media asing yang menyorot lift di rumah Irwansyah dan Zaskia Sungkar itu adalah World Of Buzz.

Diketahui, Irwansyah sangat antusias dengan kehamilan dari anak pertama yang sedang dikandung Zaskia Sungkar.

• Kebiasaan Ariel NOAH pada Luna Maya yang Masih Dilakukan Sampai Kini Diungkap, Luna: Tiap Ultah

• Datangi Rumah Jessica Iskandar di Bali Tanpa Aurel, Atta Halilintar Dapati Fakta Soal Ibu El Barack

Setelah 10 tahun menikah, akhirnya Zaskia Sungkar dikabarkan positif hamil. Hal itu tentu saja membuat keduanya sangat bergembira.

Sebagai persiapan menjalani kehamilan serta menyambut kelahiran sang anak, Irwansyah akan Zaskia yang sedang membangun rumah baru menambahkan satu fasilitas khusus di rumahnya.

Rumah baru itu dibangun dengan menjual dua unit apartemennya yang terletak di daerah Permata Hijau dan Pakubuwono.

Irwansyah dengan bangga memperlihatkan calon rumah barunya di YouTube The Sungkars Family.

Rupanya kebahagiaan kedua pasangan ini menyedot perhatian media online Malaysia, World Of Buzz dengan judul "Indonesian Actor Finds Out Wife is Expecting, Installs Lift In The House". Silakan lihat di sini: KLIK

Media online tersebut menyorot vlog The Sungkars Family yang berjudul " Intip Rumah Baru Kia Irwan”.