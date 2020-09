LIVE Mola TV! Live Streaming Luton Town vs Man United Carabao Cup, Tak Live TV Online Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Luton Town vs Man United di laga Piala Liga Inggris atau Carabao Cup dan tak tayang via Live Streaming NetTV. Tonton laga ini via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv

Melawan Luton Town bisa menajdi obat luka bagi Manchester United dan pendukungnya.

Bagaimana tidak, di pertandingan pertama MU di Liga Inggris Sabtu (19/9/2020) lalu, Setan Merah secara mengejutkan kalah telak 3-1 dari Crystal Palcae.

Laga Carabao Cup ini bisa menjadi ajang pembuktian bek-bek MU yang dinilai sangat rapuh saat melawan Palace.

Bahkan Bek Manchester United, Luke Shaw, mengakui bahwa timnya membutuhkan tambahan pemain baru seusai kalah 1-3 dari Crystal Palace.

Manchester United ( MU) memulai musim baru Liga Inggris dengan hasil buruk.

Menjamu Crystal Palace di Stadion Old Trafford, klub berjulukan Setan Merah itu dipaksa takluk 1-3 oleh tim tamu.