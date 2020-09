Player PUBG Mobile Bisa Bermain Bareng Anggota BLACKPINK, Lisa dan Jennie Cs Sudah Miliki ID Pemain

BANJARMASINPOST.CO.ID - BLACKPINK resmi berkolaborasi dengan game online PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG Mobile.

Demi menggoda para penggila game online ini, teaser PUBG Mobile x BLACKPINK pun kembali dirilis. Kali ini langsung menampakkan penampilan para personil BLACKPINK secara utuh.

Dalam teaser terbaru ini, member BLACKPINK yakni Jennie, Jisoo, Lisa dan Rose tampil dalam dunia game dengan sangat elegan.

• Curhat Mikhayla Soal Kelakuan Nia Ramadhani Selama Ini, Putri Ardi Bakrie: Mama Pergi-pergi Terus

• Lesti Kejora Mulai Berani Panggil Sayang Pada Rizky Billar, Sudah Dapat Restu dari Keluarga Besar

Penampilan BLACKPINK dalam game online ini pun disambut gembira para penggemar Kpop.

PUBG Mobile nampaknya serius untuk berkolaborasi dengan musisi.

BLACKPINK pun digandeng untuk berkolaborasi dengan gim battle royale ini.

Sebelumnya, gim besutan Tencent ini juga menggandeng Alan Walker.

Kala itu, Alan Walker digandeng untuk membuat soundtrack gim PUBG Mobile yang berjudul On My Way.

Lihat videonya di sini:

Digandengnya Alan Walker tersebut bertajuk PUBG Mobile 1st Year Anniversary Party.