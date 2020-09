Setelah Hyun Bin Kini Sosok Ki Do Hoon Nongol di Instagram Rossa, Teman Dekat Afgan Bikin Kejutan

Ki Do Hoon dan Rossa.Setelah Hyun Bin, Kini Sosok Ki Do Hoon Nongol di Instagram Rossa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Demam drama Korea (drakor) tampaknya masih melanda artis di tanah air. Salah satunya dialami penyanyi Rossa.

Teman dekat penyanyi Afgan Syahreza itu mengagetkan publik dengan story instagram yang baru saja ia bagikan di laman instagram pribadinya, Selasa (22/9/2020).

Rossa terpergok mengunggah story pria lain.

Tampaknya pria tersebut juga merupakan sosok yang spesial bagi Rossa.

Di story tersebut, Rossa membagikan screenshoot dari videocall dirinya dengan pria tersebut.

"When i'm here and you're there," tulis Rossa dalam keterangan foto.

Sosok pria yang ada dalam story instagram Rossa itu mungkin tak asing lagi bagi pecinta drama Korea alias Drakor.

Sosok itu tak lain adalah aktor tampan Ki Do-Hoon atau Ki Dohun yang sudah membintangi cukup banyak drakor terkenal.

Salah satunya adalah Arthdal Chronicle.

Ki Do-Hoon merupakan aktor Korea Selatan yang bernaung di SM Entertainment.