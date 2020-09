Wajah Mendiang Aktor Legendaris Benyamin Sueb Jadi Google Doodle, Lagu Ondel-ondel Hits Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendiang aktor legendaris Benyamin Sueb, dikenal sebagai maestro seni di tanah air. Wajahnya kini menghiasi Google Doodle.

Aktor yang dikenal dengan sapaan Bang Ben itu sangat produktif di masanya.

Tak hanya bermain di banyak film komedi, Benyamin Sueb juga dikenal sebagai penyanyi.

Sejumlah lagu jenaka yang dinyanyikannya, masih disukai hingga kini.

• Saat Nagita Slavina dan Mbak Lala Bersaing Siapa Lebih Dekat Rafathar, Hasilnya di Luar Dugaan

• Lesti Kejora dan Rizki Billar Nominasi, Link Live Streaming Indosiar Konser Sosial Media LIDA 2020

Masih ingat lirik lagu ini?

"Nyok kite nonton ondel-ondel, nyok. Nyok kite ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ade anaknye, anaknye nandal igel-igelan."

Membaca lirik di atas, pasti otomatis ada yang langsung terngiang lagunya dan menyanyikannya.

Kalau pengguna media sosial zaman now mengatakan, "You sing, you lose!".

Itulah penggalan lirik lagu "Ondel-ondel" yang dinyanyikan oleh Benyamin Sueb pada awal tahun 1970-an.

Aktor legendaris Benyamin Sueb. (gedungkesenianjakarta.go.id)

Lagu itu kerap kali diperdengarkan dalam berbagai kesempatan baik di media masa maupun di berbagai acara budaya, khususnya di DKI Jakarta.