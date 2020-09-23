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Inilah Spesifikasi & Kisaran Harga Realme C17, Simak Juga Harga HP Realme Bulan September 2020
Dengan spesifikasi Realme C17 di kelas menengah, sejumlah keunggulan ditawarkan dari jajaran lini Realme C series ini.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah daftar harga HP Realme terbaru di Bulan September 2020, intip juga spesifikasi Realme C17 yang baru dirilis Realme Global.
Realme baru saja merilis seri terbaru mereka Realme C17 secara global.
Namun peluncuran Realme C17 ini baru untuk pasar Bangladesh dan belum ada konfirmasi apakah akan juga diluncurkan di Indonesia.
Dengan spesifikasi Realme C17 di kelas menengah, sejumlah keunggulan ditawarkan dari jajaran lini Realme C series ini.
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Realme C17 memiliki keunggulan pada kapasitas baterainya yang besar untuk ponsel entry level, dan layar yang memiliki refresh rate 90 Hz.
Bisa disebut, Realme C17 menjadi versi lite dari Realme 7i.
Realme C17 memiliki layar IPS LCD dengan bentang 6,5 inci. Layar ini memiliki resolusi HD+ (720 x 1600 piksel) dengan refresh rate 90 Hz dan aspect ratio 20:9.
Layar memiliki punch-hole di sisi kiri atas layar, yang memuat kamera selfie 8 MP (f/2.0).
Sementara pada bagian belakang, terdapat empat kamera yang dimuat dalam modul persegi dengan formasi berbentuk L, sebuah lampu flash serta pemindai sidik jari.
Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 13 MP (f/2.2), ultrawide 8 MP (f/2.2), makro 2 MP (f/2.4) dan Depth 2 MP (f/2.4).
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