LIVE RCTI! Jadwal Liga Italia Pekan 2, Roma vs Juventus, Inter Milan vs Fiorentina, Crotone vs Milan

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol yang dicetak ke gawang AS Roma dalam laga Liga Italia di Stadion Olimpico, Minggu (12/1/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A 2020/2021 pekan 2 akan berlangsung mulai Sabtu (26/9/2020) ini.

Kembali disiarkan langsung RCTI dan Bein Sport, ada laga big match AS Roma vs Juventus serta pertandingan perdana Inter Milan vs Fiorentina di pekan 2 Liga Italia.

Ada juga laga Cagliari vs Lazio dan Crotone vs AC Milan yang layak disimak di laga Liga Italia pekan 2 ini.

Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi laga mana yang akan masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Sebanyak 10 pertandingan bakal tersaji dalam pekan ke-2 Liga Italia, Sabtu (26/9/2020) hingga Selasa (29/9/2020).

Terdapat beberapa laga menarik yang diprediksi akan menghiasi Serie A giornata kedua.

AC Milan bakal melakoni laga tandang untuk menantang tim promosi, Crotone.

Duel Crotone vs AC Milan bakal tersaji di Stadion Ezio Scida, Minggu (27/9/2020).

Di atas kertas, AC Milan diprediksi akan memenangkan pertandingan dengan mudah.

Pelatih Juventus Italia Andrea Pirlo (kanan) memberi selamat kepada penyerang Portugal Juventus Cristiano Ronaldo (kiri) ketika pelatih Italia Sampdoria Claudio Ranieri (Belakang kanan) menyaksikan pertandingan sepak bola Serie A Italia Juventus vs Sampdoria pada 20 September 2020 di stadion Juventus di Turin. (Miguel MEDINA / AFP)

Mengingat klub berjuluk Rossoneri itu memiliki catatan yang gemilang.