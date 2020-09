Pamer Wajah Tanpa Riasan, Syahrini Bagikan Foto Bangun Tidur Kala Liburan Bareng Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen liburan bersama sang suami Reino Barack dibagikan penyanyi Syahrini. Kali ini saat menikmati suasana liburan di Borobudur.

Dalam postingannya, Syahrini juga menuliskan jika perjalanan kali ini adalah liburan pertama mereka selama masa pandemi.

Diketahui, Syahrini awalnya terlihat mengunjungi Bromo, Jawa Timur.

Setelah itu, Syahrini dan Reino Barack memilih liburan ke Jawa Tengah.

Terlihat Syahrini memperlihatkan suasana di Plataran Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Pada unggahan tersebut, terlihat Syahrini hanya menggunakan baju tidur dan topi.

Syahrini mengungkapkan jika potret tersebut diambil saat dirinya bangun tidur.

Terlihat pula tak ada riasan di wajah istri Reino Barack ini.

"Rise And Shine,

Hugs And Kisses From Borobudur !

#PrincesSyahrini

#Borobudur

#IWokeUpLikeThis" tulis akun @princessyahrini.