Bawaslu Banjar Temukan 2 Ribu Pemilih Ganda

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Bawaslu Kabupaten Banjar kembali mendapatkan temuan daftar pemilih ganda sebanyak sekitar dua ribu.

Kegandaan pemilih ini terdiri dari nik yang nol, NKK nol, dan data anomali atau tidak jelas.

"Bahkan juga ada yang DItemukan NIK bukan dari Kabupaten Banjar," ujar komisioner Bawaslu Banjar divisi pengawasan Hairul Falah Kamis (24/9/2020) di Treepark hotel Banjar.

Temuan tersebut, sudah diberikan ke KPU untuk disarankan dilakukan perbaikan data.

• Terindikasi Ada Data Pemilih Ganda di Wilayahnya, Begini Penjelasan KPU Tabalong

• Dapat Nomor Urut Tiga di Pilkada Banjar 2020, H Rusli : Nomor Tiga Amanah

• Pilkada Banjar 2020 - Jumlah DPS Banjar Berkurang Lebih dari 26 Ribu dari DPT Pileg dan Pilpres

"Sudah kita serahkan data perbaikan by name dan by address karena sekarang data pribadi dirahasiakan dan hanya KPU yang boleh tahu, kita hanya menerima data dengan bintang delapan saja, jadi kita hanya melakukan pencermatan untuk yang bintang delapan saja," jelasnya.

Seperti diketahui saat ini jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pilkada 2020 sudah 387.661. Data ini jauh berkurang dari DPT saat sebelumnya yang mencapai 414.449.

(Banjarmasinpost.co.id/milna sari)