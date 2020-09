Harga Mobil SUV Baru Hanya Rp 100 Jutaan, Jika Pajak Mobil Jadi Nol Persen Dilaksanakan Kemenperin

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Benarkah ada mobil SUV baru dengan harga hanya Rp 100 jutaan? Kemungkinan itu bisa saja terjadi.

Pasalnya, ada wacana dari Kementerian Perindustrian (Kemneperin) melakukan penghapusan pajak kendaraan roda empat baru dalam tiga bulan di akhir tahun 2020 ini.

Wacana pajak mobil jadi nol persen mau diterapkan karena menjadi langkah untuk merangsang minat konsumen serta meningkatkan penjualan mobil baru di tengah pandemi Covid-19 ini.

Nah, apabila program relaksasi pajak nol persen untuk mobil baru ini benar diterapkan, otomatis harganya akan jauh lebih murah hingga lebih kurang 50 persen dibandingkan sebelumnya.

Dengan harga yang lebih murah tersebut diyakini akan mampu menggeliatkan pasar otomotif di Indonesia layaknya sejumlah negara yang sudah menerapkannya.

Seandainya jika pajak nol persen diterapkan, bagi peminat low sport utility vehicle ( LSUV) atau SUV murah bisa membeli mobil segala medan itu dengan harga jauh lebih murah.

Dilansir dari website resmi agen tunggal pemegang merek ( ATPM) dan agen pemegang merek ( APM) berikut taksiran harga mobil LSUV jika pajak nol persen direalisasikan.

Berikut perkiraan Daftar Harga Mobil SUV Baru Hanya Rp 100 Jutaan, jika pajak mobil baru jadi nol persen:

1. Toyota

All New Rush harga Rp 255.200.000 diperkirakan menjadi Rp 127.600.000

All New Rush AT harga Rp 265.200.000 menjadi Rp 132.600.000

All New Rush M/T TRD harga Rp 266.600.000 menjadi Rp 133.300.000