Pelatih Barcelona Ronald Koeman dan Lionel Messi. Jadwal Liga Spanyol Pekan 3 Live Beinsports 1, Barcelona vs Villareal dan Real Betis vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal LaLiga, kasta tertinggi Liga Spanyol di Pekan 3 akan berlangsung mulai Sabtu (26/9/2020) malam WIB. Barcelona dan Real Madrid main via Live Streaming Bein Sports 1.

Jadwal Liga Spanyol Pekan 3 ini bakal dibuka dengan duel Eibar vs Athletic Bilbao di Stadion Ipurua, pukul 01.55 WIB.

Dua laga sengit bakal tersaji antara Real Betis vs Real Madrid dan Barcelona vs Villareal di Live Streaming Beinsports 1.

Link Live Streaming Real Betis vs Real Madrid dan Barcelona vs Villareal di Liga Spanyol bisa diakses via tautan berbayar di Beinsports.com dan Vidio.com premier.

• Prediksi Skor Man City vs Bournemouth di Live Streaming MolaTV Piala Carabao Malam ini

• Prediksi Susunan Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia Jelang Live Streaming Net TV & Mola TV

• Cara Aktivasi Promo Telkomsel 10GB Rp 2.700 & 25GB Rp 10 Ribu, Paket Internet Murah dan Kuota Gratis

Di musim ini, Bintang Barcelona, Lionel Messi berpeluang memecahkan rekor.

Selama belasan tahun aktif sebagai pesepak bola, Lionel Messi telah memecahkan berbagai rekor dunia.

Pada musim 2019-2020 saja Lionel Messi memecahkan 11 rekor.

Meski telah memecahkan banyak rekor, namun masih terdapat beberapa rekor lain yang belum jua dipecahkan oleh pemain yang dijuluki La Pulga itu.

Terdapat setidaknya empat rekor yang belum dipecahkan oleh Messi hingga kini.

Dan pada musim 2020-2021 ini, Messi pun berkesempatan memecahkan rekor-rekor tersebut.