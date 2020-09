Kabar Maudy Koesnaedi yang Telah 19 Tahun Menikah dengan Erik Meijer, Rayakan Ultah Pernikahan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen bahagia, pernikahan pasangan selebritas Maudy Koesnaedi dan suaminya, Frederik Johannes Meijer alias Erik Meijer, kini memasuki usia mendekati dua dekade.

Ya, Maudy Koesnaedi dan Erik Meijer baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-19 pada Rabu (23/9/2020) kemarin.

Keduanya menikah pada 23 September 2001 dan dikaruniai seorang putra bernama Eddy Maliq Meijer yang lahir pada 7 April 2007 silam.

Nah, dalam rangka ulang tahun pernikahan yang ke-19, Maudy Koesnaedi mengunggah foto kartu ucapan spesial dari Erik Meijer.

• Baim Wong dan Ruben Onsu Raih Penghargaan, Kemeriahan HUT Insert 17th Anniversary TRANSTV

• Syaharani Berkarya di Rumah Sejak Ada Covid-19, Kini Siap Manggung di Konser Virtual Jazz Gunung

• Album Fisik Di Atas Langit Ramai Pemesan, Pasha Ungu: Kita Punya Penikmat Tradisional

Tampak dalam foto kartu ucapan tersebut, sebuah foto lawas pernikahan Maudy dan Erik serta tulisan tangan sang suami.

Tulisan itu berbunyi:

23-Sept-2001/2020

Sayangku,

Thank you for 19 years of "Ngeuyeuk Seureuh" together.

Love, Erik