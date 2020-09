LINK Live Streaming Lincoln City vs Liverpool di Carabao Cup, Live Streaming Mola TV

Berikut Link Live Streaming Mola TV Lincoln City vs Liverpool dapat diakses via Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Live Streaming Lincoln City vs Liverpool di Mola TV tersaji pada Jumat (25/9/2020).

Live Streaming Mola TV menyajikan Siaran Langsung Lincoln City vs Liverpool di Carabao Cup mulai pukul 01.45 WIB.

Link Live Streaming Lincoln City vs Liverpool dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Kedua tim butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya.

Dilansir dari Mola.TV, Sukses melewati Crewe Alexandra dan Bradford City, tantangan berat sudah menanti Lincoln City pada fase ketiga Carabao Cup.

The Imps dijadwalkan menjamu Liverpool di Sincil Bank Stadium.

Di sisi lain, kehadiran Liverpool juga menjadi ujian bagi Lincoln City yang sejauh ini tampil baik di liga.

Setidaknya dari dua pertandingan, tim asuhan Michael Appleton sukses meraih enam angka dan menempati papan atas klasemen League One.

Sementara itu, misi mempertahankan Carabao Cup bagi Manchester City dimulai dengan meladeni lawatan Bournemouth di putaran ketiga.