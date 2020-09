Gelandang Manchester City Kevin De Bryune merayakan golnya ke gawang Asrenal. LINK Live Streaming Man City vs Bournemouth Carabao Cup Malam Ini, Live TV Online Mola TV

Link Live Streaming Man City vs Bournemouth di Piala Carabao ( Carabao Cup 2020 ) dapat diakses malam ini di Live Streaming Mola TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Manchester City vs Bournemouth di Piala Carabao putaran ketiga (Piala Liga Inggris 2020) tersaji Live Streaming MolaTV via Live Streaming TV Online www.mola.tv.



Live Streaming Mola TV menyajikan Siaran Langsung Live Streaming Man City vs Bournemouth di Piala Carabao Cup 2020, Jadwal (25/9/2020) pukul 01.45 WIB.

Link Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv ada di artikel ini.

Misi mempertahankan titel Carabao Cup bagi Manchester City dimulai dengan menghadapi Bournemouth di Etihad Stadium, Kota Manchester.

Bournemouth sendiri melaju ke babak ini usai meraih kemenangan sulit atas Crystal Palace. Armada Jason Tindall harus melewati babak adu penalti dengan skor akhir 11-10.

Sementara itu, dari kubu tuan rumah, adanya partai liga kontra Leicester City dua hari berselang, membuat Pep Guardiola amat mungkin bakal menurunkan mayoritas skuad lapis kedua.

