LIVE Indosiar! Jadwal Liga 1 2020 Pekan 4, PSS vs Persebaya, Madura vs Persib, Persipura vs Persija

KOMPAS.com/SUCI RAHAYU

Pemain asing Persebaya Surabaya Mahmoud Eid (tengah) dan David Da Silva (kanan) saat semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 melawan Arema FC. LIVE Indosiar! Jadwal Liga 1 2020 Pekan 4, PSS Sleman vs Persebaya Surabaya, Madura United vs Persib Bandung, Persipura vs Persija