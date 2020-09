Mandiri Syariah Raih Penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2020

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) kembali memperoleh pengakuan internasional dan meraih tiga penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2020.

The Asset, merupakan institusi media keuangan dan investasi terkemuka yang berbasis di Asia menyiarkan acaranya secara virtual pada Rabu (23/9/2020).

Dalam acara tersebut, Mandiri Syariah mendapatkan penghargaan untuk kategori Islamic Bank of the year, Best Islamic Retail Bank dan Best Islamic Trade Finance.

Direktur Utama Mandiri Syariah, Toni EB Subari, mengatakan, Mandiri Syariah berhasil mempertahankan kinerja terbaiknya dan kembali menerima penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards.

“Alhamdullilah, tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh stakeholders terutama nasabah yang telah berkontribusi atas pencapaian Mandiri Syariah selama ini,” katanya.

Masih kata Toni EB Subari, hingga saat ini Manajemen Mandiri Syariah fokus pada segmen retail.

Sedangkan pencapaian aset, salah satunya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya dari tabungan.

Sebagai langkah strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan bisnis Retail, Mandiri Syariah menjalin sinergi dengan Mandiri Group, seperti implementasi ketentuan Qonun Aceh melalui konversi layanan Bank Mandiri menjadi Mandiri Syariah.

Kemudian, kerja sama dengan Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Mandiri Utama Finance (MUF) untuk pembiayaan kendaraan bermotor, sinergi dengan Mandiri AXA untuk layanan asuransi syariah dan lain-lain.