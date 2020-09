Jadwal Liga Spanyol Pekan 3: Betis v Madrid, Barca v Villareal, Atletico v Granada, Fokus ke Suarez

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol di Pekan 3 akan mulai dipanaskan laga-laga Barcelona, Atletico Madrid dan Real Madrid.

Ya, setelah absen di dua pekan awal Barcelona akan mulai berlaga di pekan 2 dengan melawan Villareal.

Laga pekan 3 Liga Spanyol akan dimulai pada Sabtu (26/9/2020) malam WIB yang bisa ditonton melalui Live Streaming TV Online Liga Spanyol.

Ada laga Real Betis vs Real Madrid, Barcelona vs Villareal dan Atletico Madrid vs Granada yang memansakan jadwal Liga Spanyol pekan 3 ini.

Nama Luis Suarez akan jadi nama yang palin disorot di Liga Spanyol pekan 3 ini seletah dai pindah dari Barcelona ke Atletico Madrid.

Penyerang Barcelona, Antoine Griezmann, ternyata ikut berperan dalam kepergian Luis Suarez ke Atletico Madrid.

Antoine Griezmann hanya berkesempatan untuk berada dalam satu tim dengan Luis Suarez selama satu musim.

Suarez kini memutuskan untuk meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Atletico Madrid.

Trio Barcelona, Lionel Messi, Luis Suarez, dan Antoine Griezmann (AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Griezmann sendiri tentu familier dengan Atletico Madrid, yang merupakan klub lamanya.

Oleh karena itu, kepindahan Suarez pun masih berkaitan erat dengan Griezmann.