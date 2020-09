Liverpool vs Arsenal - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 3, Man United & Man City Main

Liverpool vs Arsenal - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 3, Manchester United dan Manchester City Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Big macth Liverpool vs Arsenal akan mejadi salah satu laga terpanas yang mengisi jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 3, Manchester United dan Manchester City main.

Berlangsung mulai Sabtu (26/9), Liga Inggris kembali disiarkan langsung NET TV, namun tidak termasuk laga Liverpool vs Arsenal. Ada juga laga Manchester United dan Manchester City.

Laga Liverpool vs Arsenal, Brighton vs Manchester United, Manchester City vs Leicester City dll di pekan 3 Liga Inggris bisa disaksikan seluruhnya melalui Live Streaming TV Online Mola TV.

Sementara jadwal siaran langsung Liga Inggris di NET TV hanya akan menyiarkan langsung dua laga, yakni Crystal Palace vs Everton dan Tottenham vs Newcastle, seperti dilansir dari laman Instragram resminya.

Setelah menang melawan tim London, Chelsea pekan lalu, tim asuhan Jurgen Klopp akan kembali menerima tantangan berat dengan melawn tim yang tengah on fire, Arsenal.

Liverpool sudah kalah dua kali dari Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta, di Liga Inggris musim lalu dan Community Shield.

Apakah Mikel Arteta akan memperpanjang catatan positifnya melawan Klopp ? Atau sebaliknya ?

Laga Liverpool kontra Arsenal akan berlangsung di Anfield Stadium, dan menjadi laga penutup pekan ketiga Liga Inggris.

Debut Thiago Alcantara di Liga Inggris dalam laga Chelsea vs Liverpool Senin (21/9/2020) dinihari WIB (Twitter @LFC)

Pada waktu yang berbeda, Manchester United akan mencoba peruntungan saat melawat ke markas Brighton.

Tim asuhan Graham Potter berada dalam kepercayaan diri bagus untuk menjamu Manchester United pekan ini setelah menang telak 3-0 atas Newcastle.