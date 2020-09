SEDANG BERLANGSUNG Live Mola TV Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia, Link TV Online Net TV Delay

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia ( Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia Herzegovina ) di Laga Ujicoba Jelang Piala Asia U-19 2020 via Live Streaming Mola TV dan untuk Live Streaming Net TV berlangsung delay satu jam setelahnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia ( Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia Herzegovina ) pada Jumat 25 September 2020 dan saat ini Sedang Berlangsung via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv. Sedangkan Siaran Langsung Net TV berlangsung delay pukul 23.00 WIB.

Selain delay Live Streaming Net TV, Live Streaming Mola TV turut menyajikan Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia ( Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia Herzegovina ) pukul 20.45 Wib.

Link Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv serta link Siaran Langsung Net TV laga Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia ( Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia Herzegovina ) ada di bagian berita ini.

Pada pertandingan sebelumnya, Timnas U-19 Indonesia besutan Shin Tae-yong harus menuai hasil imbang 1-1 dalam laga kedua melawan timnas U-19 Qatar, 20 September 2020.

Dalam laga tersebut, Shin Tae-yong nyaris membawa timnas U-19 Indonesia mengalahkan timnas U-19 Qatar untuk yang kedua kalinya.

Seperti diketahui, timnas U-19 Indonesia yang diarsiteki Shin Tae-yong menang dalam pertemuan pertama dengan timnas U-19 Qatar dengan skor 2-1, Kamis (17/9/2020).

Berawal dari Pratama Arhan yang mengirimkan lemparan kedalamdari jarak yang cukup jauh dan mengarah ke Saddam Gaffar yang berada di kotak penalti.

Saddam pun berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola dengan mudah serta bola masuk ke gawang timnas U-19 Qatar.

Timnas Indonesia U-19 akan kembali melanjutkan TC yang digelar di Kroasia. (Dokumentasi PSSI)

Timnas U-19 Indonesia pun unggul 1-0 atas timnas U-19 Qatar hingga hampir pertandingan akan berakhir.