JADWAL Siaran Langsung UFC 253, Israel Adesanya vs Paulo Costa LIVE ESPN

Israel Adesanya vs Paulo Costa di UFC 253.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Duel Israel Adesanya vs Paulo Costa bakal memperebutkan sabuk juara kelas menengah.

Pertarungan ini rencananya akan digelar sebagai main event UFC 253 di Fight Island, Abu Dhabi.

Tersaji pada 27 September 2020 via Live Streaming ESPN, laga UFC 253 perebutan sabuk juara kelas menengah antara Israel Adesanya vs Paulo Costa bakal tersaji pada Minggu (27/9/2020) pagi WIB. Keduanya sempat adu mulut dalam sebuah video.

Israel Adesanya vs Paulo Costa dijadwalkan dapat ditonton via Live Streaming ESPN seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari twitter SportsCenter.

Paulo Costa masuk ke pertarungan ini dengan membawa statistik yang mengerikan.

Petarung asal Brasil berusia 29 tahun ini memiliki rekor 13 kali menang tanpa terkalahkan dalam karier MMA profesionalnya.

Yang menakutkan adalah 11 dari 13 kemenangan itu diperoleh Costa dengan KO via pukulan.

Brutalnya gaya bertarung yang diusung jagoan berjulukan Borrachinha ini bisa dimengerti jika melihat statistik pukulannya.

Melansir dari MMA By The Numbers melalui Juara.net Bolasport, Costa rata-rata mendaratkan 8,43 significant strike per menit.

Angka itu secara luar biasa menempatkan Borrachinha di posisi teratas daftar petarung yang bisa mendaratkan significant strike paling banyak sepanjang sejarah UFC.