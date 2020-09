Penyerang muda Manchester United, Marcus Rashford. LIVE Streaming TV Online Brighton vs Man United Liga Inggris, Tak Siaran Langsung Net TV

Brighton dan Manchester United akan saling berhadapan di Stadion Falmer, Sabtu (26/9/2020) pukul 18.30 WIB.

Manchester United selaku tim tamu memiliki rekor tandang yang cukup bagus jelang lawatannya ke markas Brighton.

Tim berjuluk Setan Merah itu tercatat belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan tandang terakhirnya di kompetisi Liga Inggris.

Manchester United mampu mendulang lima kemenangan dan dua hasil imbang dalam tujuh laga tandang pamungkasnya.

Kekalahan tandang terakhir Manchester United dalam ajang Liga Inggris terjadi ketika melawat ke markas Liverpool pada bulan Januari silam.

Semenjak kekalahan tersebut, laju rekor laga tandang Manchester United tidak terhentikan.