PREDIKSI Brighton vs Man United Jelang Live Streaming MolaTV Liga Inggris, Tak Live Net TV

Berikut Head to head dan Prediksi Brighton vs Manchester United jelang Live Streaming MolaTV Liga Inggris pekan 3 pada Sabtu (26/9/2020).

Jadwal Liga Inggris Brighton vs Man United tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 18.30 Wib.

Link Live Streaming Brighton vs MU di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Kekalahan dari Crystal Palace menyisakan luka bagi Manchester United. The Red Devils bertekad bangkit saat berhadapan kontra Brighton & Hove Albion.

Demi mencapai misi tersebut, trio penyerang Mason Greenwood, Anthony Martial, dan Marcus Rashford diharapkan bisa menampilkan performa terbaik.

Tak ketinggalan bintang asal Portugal, Bruno Fernandes, juga didaulat untuk kembali bermain sebaik saat baru mendarat di Old Trafford, Januari lalu.

Sementara itu, Brighton menatap laga ini dengan modal kemenangan 3-0 atas Newcastle United. Neal Maupay yang mencetak dua gol saat menghadapi The Magpies akan menjadi ancaman utama gawang David de Gea.

