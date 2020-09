Striker Prancis Chelsea Olivier Giroud (kiri). Prediksi dan Live Streaming Mola TV West Brom vs Chelsea Liga Inggris Malam Ini

Keberhasilan Chelsea mendatangkan Ben Chilwell dari Leicester City pada bursa transfer musim panas ini dipandang sebagai bukti kejelian manajemen The Blues.

Walaupun harus menggelontorkan dana sebesar 50 juta poundsterling, kedatangan Chilwell diperkirakan akan membuat sisi fullback kiri Chelsea makin agresif.

Ketika membahas nilai transfer bek mahal, langkah yang dilakukan Chelsea itu sepertinya mengikuti apa yang sudah dilakukan Liverpool.

Tepatnya ketika Liverpool berhasil merekrut Virgil van Dijk pada 2,5 tahun silam dari Southampton.

Kala itu Liverpool yang ditangani Jurgen Klopp sepertinya sudah mengamati Van Dijk sejak lama sebelum akhirnya mereka berhasil merekrutnya dengan memecahkan rekor pada waktu itu.