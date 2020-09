BERLANGSUNG! LINK TV Online Live Streaming Man City vs Leicester di Liga Inggris, Ini Pemainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Manchester City vs Leicester tersaji di MolaTV Liga Inggris pekan 3 Minggu (27/9/2020), berikut susunan pemainnya.

Tak disiarkan langsung NET TV, Live Streaming Liga Inggris Man City vs Leicester City bisa ditonton lewat Live Streaming Mola TV mulai pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming Man City vs Leicester City di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menepati janjinya dengan mengikutsertakan pemain muda pada laga kontra Leicester City.

Manchester City yang kehilangan banyak pemain seniornya terpaksa mengikutsertakan beberapa anak muda untuk pertandingan ini.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sang pelatih, Pep Guardiola, telah menepati janji yang ia sampaikan beberapa waktu lalu.

"Itu pertandingan yang bagus, tetapi semua pemain muda kami bermain di level tinggi, Tommy, Taylor, Liam. Semuanya sangat bagus," tutur Guardiola seperti dikutip BolaSport.com dari Goal International.

"Dengan situasi yang kami hadapi saat ini, kami membutuhkan pemain dari akademi. Kami hanya memiliki 13 pemain yang fit. Dengan masalah yang kami hadapi, mereka akan tetap bersama kami. Kami akan memainkan mereka," kata Guardiola menambahkan menambahkan dilansir dari Bolasport.

Pemain muda yang diikutsertakan Guardiola adalah Zack Steffen, Liam Delap, Tommy Doyle, dan Cole Palmer.

Keempat pemain muda tersebut tidak menjadi starter melainkan hanya duduk di bangku cadangan.