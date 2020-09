Dari Inggris ke Sydney, Akhirnya Acha Septriasa Bertemu Suami Usai 14 Hari Karantina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Acha Septriasa akhirnya bisa berkumpul bersama suami dan anaknya setelah setelah 14 hari dikarantina.

Wanita yang kini tinggal di Sydney itu memang sempat ke Inggris untuk proses syuting film internasional.

Saat kembali ke Australia, Acha Septriasa harus melalui serangkaian prosedur ketat di bandara.

Pemain film 'Heart' itu juga harus dikarantina selama 14 hari di sebuah hotel.

Demi mencegah penularan virus Covid-19, kemudian lewati 2 kali swab test, Acha akhirnya bisa kembali pulang ke rumah.

Acha pun sempat memperlihatkan kebahagiaannya bisa bertemu suami dan anaknya.

"Akhirnya aku sudah bebas, aku sudah bebas.

Oh my God, I don't wanna do it again really, I have to think twice if I wanna travel for work.

Bener deh, itu kemarin kalau bukan karena film internasional pertama, aku males banget sih.

Kayak ini adalah suatu bayarannya, bebas itu ternyata mahal harganya," ungkap Acha.