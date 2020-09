Dinas PUPR Kalsel Ekspose Keinginan Bangun Bendungan Kusan kepada Investor Asutralia

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ekspose investasi bendungan Kusan di Kabupaten Tanahbumbu dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, bersama Dinas Penenaman Modal Terpadu Satu Pintu, kepada pihak Asutralia.

Kepala Bidang Sumber Daya Air di Dinas PUPR Kalsel, Masrai Zulzai, membenarkan tentang kegiatan tersebut.

"Semoga, ekpose yang dilakukan bisa menjadi minat investor Australia, terkait bendungan di Kusan, Kabupaten Tanbu, dengan nilai investasi Rp 2,92 triliun," kata Masrai Zulzai, kemarin.

Pihaknya menjelaskan bahwa bendungan Kusan mampu menampung air, 369 juta meter kubik. "Dari penampungan air itu, bisa menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik 37,68 MW ," tandas Masrai.

Bendungan Kusan dirancang di areal 2.137 hektare. "Areal yang perlu dibebaskan itu mayoritas di kawasab hutan. Untuk izinnya, pemerintah siap melakukan pembebasan lahan dengan proses izin pinjam pakai kawasan hutan," sebutnya.

Manfaat lain dari bendungan Kusan, mereduksi banjir. Kemudian, aliran tampungan bisa mengaliri sawah sekitar 18.318 hektare di tiga kecamatan, yakni di Kusan Hulu, Kusan Hilir dan Kuranji.

Ekspose secara virtual dipimpin Kepala DPMPTSP Kalsel, H Nafarin, dengan Deputy Chief Of Mission The Republic of Indonesia Canberra.

Dia memberikan sambutan yang sebelumnya didului M Syarif Alatas selaku Deputy Chief of Mission of the Republic of Indonesia di Canberra.

Selain mengekspose investasi bendungan Kusan, juga ada dua sektor investasi lainnya yang dibeberkan. Masing-masing, peternakan di Kabupaten Tanahlaut dan pengolahan sampah jadi energi di Kota Banjarmasin,