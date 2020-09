Hasil UFC 253 Israel Adesanya Kalahkan Paulo Costa, Penantang Stylebender TKO Ronde 2

Hasil UFC 253 Israel Adesanya vs Paulo Costa via Live Streaming UFC 253 di Live Streaming Fox Sports Asia atau Live Streaming Fox Sports 1 dan Live Streaming ESPN Minggu ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung UFC 253 di Live Streaming TV Online Fox Sport 1 yang menyajikan duel Adesanya vs Costa pada Minggu (26/9/2020). Live Streaming UFC bisa diakses juga di ESPN dan Live Streaming Usee TV dan saat ini Sedang Berlangsung. Hasil UFC 253 Israel Adesanya kalahkan Paulo Coasta

Live Streaming Israel Adesanya vs Paulo Costa dijadwalkan dapat ditonton via Live Streaming Fox Sports 1 dan Live Streaming ESPN mulai pukul 09.00 Wib, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram FOX Sports Asia.

Link Live Streaming Fox Sports Asia dapat ditonton via Live Streaming Usee TV (Berbayar). Jan Blachowicz vs Dominick Reyes bertanding jelang laga Israel Adesanya vs Paulo Costa.

Ya, Israel Adesanya berhasil mempertahankan gelar UFC-nya dari tantangan Paulo Costa lewat duel hampir tanpa cela.

Kedua petarung dengan catatan tak terkalahkan ini bertemu pada duel yang bergulir di Yas Island, Abu Dhabi.

Sebelum duel, kedua petarung punya catatan gabungan 32-0 di Oktagon.

Duel ini menjadi kali pertama kedua petarung datang dengan status tak terkalahkan untuk memperebutkan gelar UFC sejak Rashad Evans kontra Lyoto Machida pada 2009.

Adesanya, yang terkenal dengan julukan The Last Stylebender, kini punya win streak terbanyak di divisi kelas menenangah atau middleweight division (9).

Ronde 1