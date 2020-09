LINK Nonton Live Streaming Liga Inggris Man City vs Leicester Malam Ini di TV Online Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Manchester City vs Leicester di MolaTV Liga Inggris pekan 3 Minggu (27/9/2020), berikut prediksi dan Head to head kedua tim.

Jadwal Liga Inggris malam mini menyajikan laga antara Man City vs Leicester City yang bisa ditonton lewat Live Streaming Mola TV mulai pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming Man City vs Leicester City di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Menjelang laga tersebut, Man City dipastikan bakal ditinggal beberapa pilar penting karena mengalami cedera.

Bernado Silva, Joao Cancelo, Sergio Aguero, Nicolas Otamendi dan Gabriel Jesus masih menjalani perawatan sehingga akan melewatkan pertandingan nanti malam.

Pep Guardiola kemudian angkat bicara terkait kondisi memprihatinkan yang saat ini dialami oleh timnya.

Menurutnya, jadwal kompetisi musim ini tak manusiawi bagi para pemain karena hanya menyediakan sedikit waktu untuk beristirahat.

Para pemain Eropa yang membela negaranya di UEFA Nations League 2020 langsung mengikuti rangkaian laga pramusim yang menyebabkan kelelahan fisik.

Selang beberapa waktu setelah pramusim, para pemain The Citizens langsung bermain di Piala Liga Inggris dan segera memulai petualangannya di Liga Inggris.

Pelatih asal Spanyol itu kemudian menyebut pihak penyelenggara hanya fokus dengan keuntungan bisnis saja tanpa memperhatikan kebugaran para pemain.