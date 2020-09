LIVE RCTI! Live Streaming Roma vs Juventus Liga Italia Malam Ini, Nonton Gratis di www.rctiplus.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI malam ini akan dipanaskan laga AS Roma vs Juventus Senin (28/9/2020) dinihari.

Live Streaming AS Roma vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia malam ini bisa ditonton melalui laman TV Online RCTI Plus.

Live Streaming RCTI (www.rctiplus.com) AS Roma vs Juventus di ajang Liga Italia 2020/2021 malam ini bisa ditonton mulai jam 01.30 WIB.

AS Roma dan Juventus akan bertarung di Stadion Olimpico, Senin (28/9/2020) dini hari WIB.

Ini bakal menjadi ujian yang lebih berat bagi pelatih anyar Juventus, Andrea Pirlo.

Pada giornata pertama, Pirlo "lulus" dengan membawa Juve menang atas Sampdoria.

Juventus akan semakin kuat dengan datangnya Alvaro Morata dari Atletico Madrid.

Ditambah, penyerang Paulo Dybala telah kembali latihan setelah sembuh dari cedera.

Gelandang Juventus, Aaron Ramsey, mengatakan bahwa timnya lebih menyenangkan dengan adanya Andrea Pirlo.

"Kami memiliki pelatih baru, staf baru, ide baru dan para pemain terlibat dalam proyek ini," ucap Ramsey dikutp dari Komas.com.