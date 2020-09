LIVE Streaming RCTI AS Roma vs Juventus Liga Italia Tayang Jam 01.30 WIB, Link Nonton Gratis di Sini

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol yang dicetak ke gawang AS Roma dalam laga Liga Italia di Stadion Olimpico, Minggu (12/1/2020).

Live Streaming AS Roma vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia malam ini bisa ditonton melalui laman TV Online RCTI Plus dan tayang pada jam 01.30 WIB.

Cristiano Ronaldo tengah ditunggu satu rekor gol dalam kariernya kala Juventus bersua AS Roma di Stadion Olimpico.

Laga AS Roma vs Juventus malam nanti bakal menjadi pertemuan ke-173 kedua klub di Liga Italia.

Bentrokan antara Juventus dan tim Serigala Ibukota juga menjadi momen istimewa bagi Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo yang kini berstatus sebagai penyerang Si Nyonya Tua tengah diambang rekor baru jika mencetak gol ke gawang Roma.

Dilansir BolaSport.com dari laman resmi klub, Ronaldo hanya membutuhkan dua gol untuk meraih gol ke-450 sepanjang kariernya bermain di lima liga top Eropa.

Artinya, penyerang asal Portugal itu bakal menjadi pemain pertama yang mampu menyentuh 450 gol di lima kompetisi berbeda dari lima liga top Eropa.

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol yang dicetak ke gawang Sampdoria dalam laga Liga Italia di Stadion Allianz, Minggu (26/7/2020). (TWITTER.COM/JUVENTUSFCEN)

Rekor tersebut mulai tercatat sejak Ronaldo bermain untuk Manchester United dalam debutnya pada musim 2003-2004 di Liga Inggris.