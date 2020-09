Jadwal Carabao Cup Live Mola TV : Liverpool vs Arsenal Lagi, Tottenham vs Chelsea, Brighton vs MU

AFP/Ian Kington

Striker Arsenal Alexandre Lacazette dibayangi bek Chelsea Cesar Azpilicueta dalam partai Piala Liga Inggris di Stamford Bridge, London, Rabu (10/1/2018).Laga Brighton & Hove Albion vs Manchester United, Liverpool vs Arsenal dan Tottenham vs Chelsea akan memanskan jadwal Babak 16 Besar Carabao Cup 2020/2021 (Piala Liga Inggris)