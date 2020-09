LIVE NET TV! Jadwal Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Dinamo Zagreb Senin (28/9)

Jack Brown pada persiapan laga Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia beberapa waktu lalu

BANJARMASINPOST.ID - Laga ujicoba Timnas U-19 Indonesia vs Dinamo Zagreb mewarnai jadwal siaran langsung NET TV dan Live Streaming Mola TV Mola TV Senin (28/9/2020).

Berlangsung mulai jam 20.45 WIB, Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Dinamo Zagreb di laga uji cobatersebur dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Pertandingan tersebut merupakan uji coba terakhir timnas U19 Indonesia atau Pasukan Garuda Nusantara di Kroasia Selama menjalani pemusatan latihan (TC) dengan arahan Shin Tae-yong.

Setelah melewati enam laga, Garuda Nusantara berhasil memenangkan satu laga saat melawan Qatar dengan skor 2-1 dan juga meraih dua kali hasil imbang yakni saat melawan Arab Saudi dan pertemuan kedua melawan Qatar.

• LIVE Streaming RCTI AS Roma vs Juventus Liga Italia Tayang Jam 01.30 WIB, Link Nonton Gratis di Sini

• Liga Spanyol Barcelona vs Villareal Live Streaming di Bein Sport 1, Ini Link & Cara Nontonnya

• BERLANGSUNG! LINK TV Online Live Streaming Man City vs Leicester di Liga Inggris, Ini Pemainnya

Sementara tiga laga lainnya berakhir dengan kekalahan, yakni saat melawan Bulgaria (3-0), Kroasia (7-1) dan Bosnia Herzegovina (1-0).

Dalam laga uji coba sebelumnya melawan Bosnia Herzegovina, Timnas Indonesia U-19 kalah tipis 0-1 dari Bosnia di Stadion Igraliste NK Polet, Sveti Martin na Mauri Kroasia tersebut.

Gawang Timnas U19 Indonesia kebobolan dari gol bunuh diri Komang Tri di babak pertama.

Meski kalah, para pemain Timnas U-19 Indonesia sendiri bisa dibilang cukup bisa mengimbangi permainan Bosnia.

Timnas U19 Indonesia memulai kick-off babak pertama. Mereka mencoba memulai serangan dengan mengirim umpan langsung ke lini depan, yang dihuni duet Jack Brown-Moh. Bahril Faresa.

Laga ujicoba Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia yang berlangsung di Stadion Igraliste NK Polet, Sveti Martin na Mauri Kroasia Jumat (25/9/2020) dan berakhir dengan skor 0-1. (Twitter @PSSI)

Namun, upaya serangan kejut timnas U19 Indonesia tersebut bisa dinetralkan oleh barisan belakang Bosnia Herzegovina.