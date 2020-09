VIDEO Duta Gaming Festival 2020 Berakhir, Ini Para Pemenangnya

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hanya dua bulan terbentuk, tim PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Nine Zero Team sudah berhasil membuktikan kualitas permainan mereka dengan meraih predikat juara I Duta Gaming Festival 2020, 25 - 27 september di Atrium Hall 2 Duta Mall Banjarmasin.

Nine Zero mampu mengalahkan AB Ghost yang menduduki peringkat kedua dan Seiryu No Cure yang akhirnya meraih juara III.

Perwakilan Nine Zero, Julian mengatakan merupakan gelar pertama bagi timnya setelah baru saja terbentuk 2 bulan lalu.

"kami ini kan baru awalnya suka ngumpul-ngumpul di kawasan Pelaihari lalu membentuk tim ini dan ternyata bisa langsung menjadi juara," kata dia usai penyerahan piala Minggu (27/9/2020).

• Bikin Kejutan, Baru Dua Bulan Terbentuk, Nine Zero Team Juara Gaming

• Sama-sama Permainan, ini yang Membedakan Gaming dan e-Sport

• Cara Live Streaming di Facebook Gaming, Ikuti Langkah Ini untuk Monetisasi dan Hasilkan Uang

Julian yang awalnya anggota Seiryu ini pun langsung memimpin rekan-rekannya di pertandingan ini dan berhasil menyingkirkan 39 tim lainnya yang ikut serta.

Sekretaris Esport Indonesia (ESI) Kalsel, Handoko Tri Hatmoko mengatakan kegiatannya ini berupa kompetisi games yang mempertandingkan tiga PUBG, PES 2020, Dan FIFA 2020.

"Bertanya ikut sebanyak 40 peserta dari 13 daerah se Kalsel," ujar dia.

Selain PUBG juga diumumkan para pemenang lain yakni PES 2020 yang diraih Arul Husien Juara 1, Ramadhani Juara 2 dan Krisna Juara 3

Untuk FIFA 2020 juara 1 diraih Danel Kaunang Juara , Raven.Abdy meraih Juara 2 disusul Dimas Ferdinand sebagai Juara 3.

"semoga dengan pertandingan yang didukung penuh pemerintah provinsi melalui Dispora Kalsel ini akan semakin memperbanyak atlet-atlet yang menyukai olahraga esport ini," sebut dia.

Saat ini ESI Kalsel sudah memiliki 13 perwakilan di kabupaten atau kota. kedepan akan menggelar kejuaraan provinsi atau ke jilbab. Cara untuk event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada 2021 di Hulu Sungai Selatan (HSS) sofa bia ikut juga dipertandingkan atau eksibisi.

• Tips Push Rank Free Fire Ala Youtuber Gaming 1 Juta Subscriber Asal Kandangan

Marketing Dutamall Annisa Rhamadani mengaku tidak menyangka antusiasme para peserta untuk ikut event yang baru pertama kali digelar di duta mall ini.

"Walau peserta banyak namun mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan," terang dia. (Banjarmasin post.co.id/Khairil Rahim)