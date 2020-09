Datangi Posko Ibnu Sina-Arifin Noor, Relawan Garuda Banua-Galuh Borneo Dukung Petahana

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Posko pemenangan pasangan calon (paslon) Ibnu Sina-Arifin Noor didatangi Relawan Garuda Banua dan Galuh Borneo, Senin (28/9/2020).

Kedatangan Relawan Garuda Banua dan Galuh Borneo di posko yang terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri ini, tak lain melakukan deklarasi untuk mendukung paslon nomor urut 2 tersebut.

Kerja nyata dan hasil yang diberikan sang Petahana menjadi motivasi utama mereka untuk melabuhkan pilihan.

Ditambah sederet prestasi yang ditoreh Ibnu Sina dalam kurun waktu lima tahun menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin dinilai banyak memberikan dampak positif untuk kemajuan Kota Seribu Sungai.

"Sudah terbukti kerja nyata beliau untuk warga Banjarmasin. Oleh karena itu, kita mantap dukung beliau untuk kembali maju di Pilwakot Tahun ini. Relawan Galuh Boneo telah tersebar di lima kecamatan dan siap memenangkan pasangan Ibnu Sina-Arifin,"ujar Ketua Relawan Galuh Boneo Wilayah Banjarmasin, Hj Rusmiati.

Senada dengan Hj Rusmiati, Sekjen Relawan Garuda Banua M Rizaldi Noor juga menyuarakan dukungannya.

"Untuk teknisnya nanti, kita akan melakukan koordinasi dengan tim, dan sesegeranya melakukan komunikasi dan sosialisasi kemasyarakat," tambah M Rizaldi Noor.

Dukungan yang diberikan Relawan Garuda Banua dan Relawan Galuh Banua direspon positif oleh Ibnu Sina. Dirinya mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan yang diberikan.

Selain itu, Ibnu Sina meminta kepada seluruh relawan untuk mengikuti protokol kesehatan (prokes) saat dilapangan dan tetap berpedoman pada peraturan KPU tentang pelaksanaan kampanye di tengah pandemi Covid-19.

"Kita berterimakasih di pilkada ini telah diberi dukungan, Insya Allah ini bagian dari perjuangan kita yang tentu akan melibatkan banyak pihak termasuk relawan," jelas Kepala Daerah peraih Best of The Best Walikota Terbaik Indonesia 2019 ini.

Sementara itu Calon Wakil Wali Kota, Arifin Noor yang mengungkapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan.

"Insya Allah, semua dukungan ini akan menjadi penyemangat kami untuk maju di Pilkada tahun ini," ujar peraih Penghargaan Top 50 kategori Pemimpin Perubahan Inspiratif dan Inovatif Indonesia ini.(banjarmasinpost.co.id/frans rumbon)