Jadwal Liga Champion Malam Ini di SCTV : Dynamo Kyiv vs Gent, Laga Penentu ke Babak Utama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions malam ini Rabu (30/9/2020) dinihari WIB akan menyuguhkan leg kedua babak play-off untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak utama.

Ada laga Dynamo Kyiv vs Gent di League Path dan Omonia vs Olympiacos serta Ferencvaros vs Molde malam ini.

Satu laga leg kedua babak play-off Liga Champions malam ini Dynamo Kyiv vs Gent masuk agenda jadwal siaran langsung SCTV.

Seluruh pertandingan leg kedua babak play-off Liga Champions malam ini bisa disaksikan lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Tiga dari 6 pertandingan babak play-off bakal menemukan pemenangnya yang berhak atas tiket lolos ke fase grup atau babak utama Liga Champions.

Tiga pertandingan yang digelar Rabu dini hari WIB adalah Dynamo Kyiv (Ukraina) vs Gent (Belgia) di League Path dan Omonia (Siprus) vs Olympiacos (Yunani) serta Ferencvaros (Hongaria) vs Molde (Norwegia) di Champions Path.

Dynamo Kyiv punya modal bagus saat menjamu Gent di Stadion Olimpiyskiy, Kiev.

Ilustrasi - Duel Bayern Munchen vs Sevilla akan berlangsung di Puskas Arena, Hungaria. Foto: Selebrasi trofi Bayern Munchen usai juarai Liga Champions (AFP)

Klub yang kini diasuh pelatih veteran Mircea Lucescu itu menang 2-1 pada pertemuan pertama di kandang Gent pekan lalu.

Olympiacos juga memiliki modal kemenangan pada leg pertama untuk dibawa ke GSP Stadium di Nicosia menghadapi tuan rumah Omonia.

Pada 23 September lalu, Olympiacos menang 2-0 atas Omonia.