Jadwal Liga Italia Laga Tunda Benevento vs Inter, Lazio vs Atalanta Live Streaming TV Online Bein 2

Romelu Lukaku dan Alexis Sanchez dalam laga Inter vs Fiorentina pada giornata kedua Serie A - kasta tertinggi Liga Italia - musim 2020-2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia tengah pekan ini akan memainkan laga tunda Benevento vs Inter Milan, Udinese vs Spezia dan Lazio vs Atalanta.

Laga Benevento vs Inter Milan serta Udinese vs Spezia disiarkan langsung Rabu, (30/9/2020) dan Lazio vs Atalanta digelar Kamis, (1/10/2020).

Belum ada konfirmasi apakah laga tunda Benevento vs Inter Milan dan Lazio vs Atalanta akan masuk agenda siaran langsung Liga Italia di RCTI.

Yang pasti, Live Streaming Benevento vs Inter Milan dan Lazio vs Atalanta bisa ditonton melalui tayangan TV Online Bein Sport 2 ataupun laman Video Streaming Vidio.com.

Laga Benevento vs Inter Milan yang digelar di Municipal Stadium Ciro Vigorito bisa jadi ajang mendulang poin bagi tum tamu.

Secara kualitas permainan dan materi pemain tentu Inter Milan jauh lebih diunggulkan dibandingkan Benevento.

Hampir di setiap lini permainan Inter Milan, semuanya diisi oleh pemain kelas wahid.

Kualitas lini serang Inter Milnan pun tak perlu ditanyakan lagi.

Nerazazurri -julukan Inter Milan- memiliki duet tajam nan mematikan pada diri Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku.

Penyerang Inter Milan asal Argentina Lautaro Martinez melakukan selebrasi setelah mencetak gol penyeimbang dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia Inter vs Fiorentina pada 26 September 2020 di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Due striker andalan Inter Milan itu musim lalu membukukan 55 gol. Rinciannya Lukaku mengemas 34 gol dan Lautaro Martinez 21 gol.