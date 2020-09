Jadwal Liga Spanyol Pekan 4 : Huesca vs Atletico, Real Madrid vs Valladolid, Celta Vigo vs Barcelona

Gelandang Real Madrid Jerman Toni Kroos (C) melompat untuk bola selama pertandingan sepak bola liga Spanyol Real Madrid CF lagi-lagi membuat Getafe CF di stadion Alfredo di Stefano di Valdebebas, di pinggiran Madrid, pada 2 Juli 2020.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol pekan 4 mulai berlangsung Rabu, 30 September 2020 malam ini.

Disiarkan lewat Live Streaming TV Online Bein Sport 1, ada laga Huesca vs Atletico Madrid, Real Madrid vs Real Valladolid dan Celta Vigo vs Barcelona yang mengisi pekan 4 Liga Spanyol.

Laga Real Madrid vs Real Valladolid disiarkan melalui Live Streaming TV Online Bein Sport 1 Kamis (1/10/2020).

Live Streaming Real Madrid vs Real Valladolid juga bisa ditonton melalui laman Video Streaming Vidio.com mulai 02.30 WIB.

Jelang melawan Valladolid, Real Madrid harus kehilangan salah satu gelandang andalannya Toni Kroos.

• LINK Nonton Live Streaming TV Online Carabao Cup Mola TV Malam Ini, Kick Off Jam 01.45 WIB

• Jadwal Liga Italia Laga Tunda Benevento vs Inter, Lazio vs Atalanta Live Streaming TV Online Bein 2

• Hasil Drawing Liga Champions Didapat Pekan Ini Live UEFA TV, Barcelona & Munchen Bisa Satu Grup

Toni Kroos mengalami cedera otot setelah menjadi tumbal kemenangan timnya atas Real Betis.

Real Madrid sukses meraih tiga poin saat bertandang ke markas Real Betis pada pekan ketiga Liga Spanyol 2020-2021, Minggu (27/9/2020) dini hari WIB.

Madrid memetik kemenangan 3-2 atas Betis.

Akan tetapi, hasil positif itu harus dibayar mahal oleh El Real karena Toni Kroos dikonfirmasi mengalami cedera setelah laga.

Lionel Messi dan Ansu Fati dalam pertandingan Barcelona vs Villareal di pekan kedua Liga Spanyol 2020/2021. (Instagram @FCBarcelona)

Pemain berusia 30 tahun itu juga tak menuntaskan pertandingan secara penuh dan ditarik keluar pada babak kedua karena menderita masalah dengan kakinya.