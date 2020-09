LINK Nonton Live Streaming TV Online Carabao Cup Mola TV Malam Ini, Kick Off Jam 01.45 WIB

Penyerang Chelsea, Olivier Giroud (kanan), berselebrasi setelah dia mencetak gol dalam pertandingan Liga Inggris antara Chelsea vs Tottenham Hotspur di Stamford Bridge, London, pada Sabtu (22/2/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV malam ini akan menyajikan laga Tottenham Hotspurs vs Chelsea di Carabao Cup (Piala Liga Inggris) putaran ketiga Rabu (30/9/2020) dinihari.

Live Streaming Tottenham vs Chelsea Carabao Cup di TV Online Mola TV malam ini bisa ditonton mulai jam 01.45 WIB.

Selain Tottenham Hotspurs vs Chelsea, Jadwal Babak 16 Besar Carabao Cup 2020/2021 ( Piala Liga Inggris ) akan dipanaskan laga Liverpool vs Arsenal.

Link Live Streaming Tottenham Hotspur vs Chelsea di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV mulai pukul 01.45 Wib.

Meski berstatus tuan rumah, Jose Mourinho justru harus lebih memutar otak guna membagi fokus di tengah jadwal berat.

Usai melawan Chelsea, Spurs harus menghadapi laga play-off Europa League dan melawat ke markas Manchester United di ajang Liga Inggris yang kesemuanya terjadi dalam rentang lima hari.

Sementara itu, dari kubu tamu, The Blues berambisi membayar performa inkonsisten mereka di liga, dengan melaju ke babak delapan besar Piala Liga.

Kemenangan 2-1 pada pertemuan terakhir, Februari lalu, jadi modal berharga anak asuh Frank Lampard.

Chelsea sendiri dalam laga-laga terkahirnya di Liga Inggris bermain masih angin-anginan.

Kalah dari Liverpool di pekan 1, di pekan ke-dua Chelsea hanya bisa bermain imbang 3-3 melawan West Bromwich Albion Stadion The Hawthorns.