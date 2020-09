Rahmania Astrini Digaet Produser Penulis Lagu Hit Nicki Minaj dan J-Lo, Single Baru Berjudul Runaway

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar baik dari Rahmania Astrini yang biasa disapa Astri telah menambah katalognya dengan meluncurkan single baru.

Single baru Rahmania Astrini berjudul Runaway itu dirilis, Selasa (29/9/2020).

Lagu berirama pop RnB yang minimalis ini diawali dengan petikan gitar dan kord yang catchy.

Lagu kemudian diisi deep kick drum yang dapat memancing para pendengar bergoyang santai.

Lagu Runaway merupakan single Rahmania Astri setelah sebelumnya merilis lagu kolaboratif Me Me We bersama artis-artis internasional.

Di lagu Me Me We itu, Rahmania Astrini bernyanyi bersama NewKidd, RAVI, Aizat Amdan dan Chillies.

Bjorn 'Mr Fantastic' Djupstrom menjadi produser untuk lagu Runaway yang dinyanyikan Rahmania Astrini.

Proses penulisan lagu dilakukan secara kolaboratif.

Tidak hanya Rahmania Astrini yang terlibat langsung, Bjorn 'Mr Fantastic' Djupstrom juga menjadi orang di balik layar terciptanya lagu Runaway.

Mr Fantastic adalah produser asal Swedia yang banyak menggawangi proses penciptaan lagu-lagu hit untuk Nicki Minaj, Jessie Beyez, J-Lo dan Khaled.