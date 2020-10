Buy 1 Get 1 Free! Merayakan Quesella Skin Care Menjadi Bagian Maharis Beauty

BANJARMASINPOST.COID, JAKARTA - Quesella Skin Care, mulai Oktober 2020 menjadi bagian dari Maharis Beauty bersama produk berkualitas yang sudah ada dari Maharis Skin Care dan Votre Peau Skin Care.

Dr. Ricky F Maharis sebagai Chief Formulator Maharis Beauty yakin bahwa Quesella merupakan produk yang sangat bagus dan bermanfaat bagi penggunanya.

Quesella Skin Care merupakan produk perawatan kulit yang affordable, effective, brightening, dan cocok untuk kulit sensitive serta aman untuk ibu hamil dan menyusui.

Produk produk Quesella Skin Care dirancang sebagai A professional facial and spa experience treatment that you can do at home.

Produk Produk Quesella antara lain :

1. Quesella Galactomyces Treatment Essence

Diproses dari fermentasi ragi yang sangat terkenal akan manfaatnya dalam hal mencerahkan, menghilangkan bekas jerawat / dark spot dan membuat kulit bercahaya.

Mengandung Galactomyces dan Niacinamide yang merupakan kombinasi yang sempurna untuk kulit yang berfungsi untuk mempercepat proses regenerasi kulit, memperbaiki tekstur kulit.



Memperkuat skinbarrier, meningkatkan metabolisme kulit, menjaga kelembaban kulit, menyeimbangkan kadar pH kulit, serta mengurangi darkspot/bekas jerawat.

2. Quesella Clay Mask

Terdiri dari 3 varian :