Ditemani Demian Aditya Saat Cerita Kepada Uus, Ini Pesan Sara Wijayanto Bagi Para Pecandu Narkoba

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketergantungan terhadap narkoba rupanya pernah dialami Artis Sara Wijayanto.

Ditemani suaminya, Demian Aditya, Sara Wijayanto mengungapkan perjuangannya lepas dari pengaruh barang haram itu, saat berbincang dengan komika Uus dan istrinya Kartika Wijaksana.

"Waktu dulu aku keluar, berusaha untuk (tinggalkan) itu kan enggak bisa langsung ya, aku merasa aku enggak berharga, merasa aku buruk, enggak worthy gitu jadi enggak pede," kata Sara Wijayanto, dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Uus Kamukita, Rabu (30/9/2020).

Sara Wijayanto menuturkan tak mudah baginya untuk meninggalkan kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukannya itu.

"Tapi itu memang enggak gampang, dengan berjalannya waktu ya sudah deh masa gue mau begini terus," ujarnya.

Kemudian Sara berpikir bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Istri Demian Aditya itu akhirnya berusaha untuk tinggalkan barang haram tersebut meskipun tak mudah.

"Gue dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki ya gue harus berusaha, memang enggak gampang," ujar Sara.

Menurut Sara, cara terbaik yang bisa dilakukan bagi para pecandu narkoba agar bisa lepas adalah sering komunikasi dengan orang yang punya kasus yang sama.

"The best thing we can do adalah ngobrol sama orang-orang yang pernah mengalaminya juga, kasih kekuatan," tutur Sara Wijayanto.

Sebelumnya, dalam podcast Deddy Corbuzier, Sara mengaku kalau dia menggunakan narkoba karena salah pergaulan.

Pernah menjalani rehabilitasi, Sara sembuh dari kecanduan heroin dengan upayanya sendiri.

Namun, tak lama sembuh, ia malah kecanduan narkoba jenis lainnya, cyrstal meth.

Kini Sara bersyukur bisa kembali ke kehidupan di jalan yang benar dan bisa mengambil hikmah atas kisah masa lalunya.

