Jadwal Siaran Liga Italia Live RCTI : Udinese vs Roma, Lazio vs Inter, Juventus vs Napoli di Pekan 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia di saluran TV RCTI yang memasuki pekan 3 akan diwarnai tiga laga menarik, Udinese vs AS Roma, Lazio vs Inter Milan dan Juventus vs Napoli.

Liga Italia pekan 3 dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (2/10/2020) ini.

Dikutip dari laman resminya, pertandingan Liga Italia yang masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI dimulai pada Minggu (4/10/2020) laga Udinese vs AS Roma.

Kemudian, Live Streaming RCTI Plus akan menyajikan big match Lazio vs Inter Milan yang berlangsung Minggu (4/10/2020) malam.

Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI ditutup laga yang juga big match Juventus vs Napoli Senin (5/10/2020) dinihari.

• LIVE TV Online Bein 2! Live Streaming Benevento vs Inter Liga Italia Malam Ini, Duel Eks Juve

• Prediksi dan Live Streaming Brighton vs Man United Piala Liga Inggris, Live Streaming Mola TV

• Jadwal Liga Champion Malam Ini di SCTV Ada Midtjylland vs Slavia Praha, Siapa Susul Ferencvaros?

Sementara di pekan 3 ada pula laga tim yang tengah naik daun AC Milan vs Spazia yang hanya disiarkan langsung lewat Live Streaming TV Onliine Bein SPort 2.

Memasuki pekan 3, tensi persaingan di Liga Italia sudah panas.

Juventus sang juara bertahan, tertahan di pekan kedua usai imbang 2-2 melawan AS Roma.

Kini Juventus bakal dihadapkan lagi dengan duel sulit melawan Napoli.

Cristiano Ronaldo saat tampil dalam laga Juventus melawan AS Roma di pekan 2 Liga Italia 2020/2021. (Instagram @juventus)

Tim asal Naples ini kini kuasai puncak klasemen dengan poin sempurna 6 dan 8 gol tanpa kebobolan!