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LINK Mola TV! Live Streaming Burnley vs Man City Carabao Cup Malam Ini, Prediksi dan Link Nontonnya

Saksikan Live Streaming Carabao Cup malam ini antara Burnley vs Manchester City Kamis (1/10/2020) dinihari.

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TWITTER.COM/@PREMIERLEAGUE
Striker Manchester City, Sergio Aguero, merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Burnley pada pertandingan pekan ke-36 Liga Inggris 2018-2019 di Stadion Turf Moor, 28 April 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Carabao Cup malam ini antara Burnley vs Manchester City Kamis (1/10/2020) dinihari.

Live Streaming Burnley vs Manchester City bisa ditonton lewat tayangan TV Online MolaTV.

Live Streaming Mola TV laga Burnley vs Manchester City di Carabao Cup atau Piala Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV mulai jam 01.00 WIB.

Dua tim yang baru menelan kekalahan di liga akan saling jumpa di babak 16 besar Carabao Cup 2020 atau Piala Liga Inggris.

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Ini akan jadi tantangan The Citizens dalam mempertahankan sekaligus menambah gelar Piala Liga.

Bagi Burnley, keberadaan mereka di fase keempat ini jadi pencapaian lebih baik dibandingkan musim lalu yang hanya sampai babak ketiga.

Sean Dyche tentu akan mengusahakan timnya tidak menelan kekalahan lain di kandang, seperti yang dilakukan Southampton akhir pekan lalu.

Head to head Burnley vs Man City (5 Pertemuan Terakhir) :

23-06-2020 City 5-0 Burnley (EPL)
04-12-2019 Burnley 1-4 City (EPL)
28-04-2019 Burnley 0-1 City (EPL)
26-01-2019 City 5-0 Burnley (Piala FA)
20-10-2018 City 5-0 Burnley (EPL).

5 Pertandingan Terakhir Burnley

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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