New Normal Resepsi Pernikahan Mulai Ramai, Rental Premium Car di Banjarmasin Turut Terdongkrak

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Acara resepsi pernikahan mulai ramai digelar era new normal. Hal ini turut mendongkrak permintaan rental mobil jenis premium car.

Peningkatan tersebut dirasakan Margasana car rental Banjarmasin sejak memasuki new normal pada Juni lalu hingga saat ini.

"Alhamdulillah mulai ramai secara bertahap meskipun tidak seramai dulu sebelum adanya pandemi," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (30/9/2020).

Diakuinya, setiap pekan selalu ada orderan premium car untuk acara resepsi. Dari beberapa pilihan premium car yang tersedia, Alphard menjadi yang paling banyak diminati.

• Dua Pengedar dan 58 Paket Sabu Diamankan Satresnarkoba Polres HST

• Bocah Penghafal Al Quran Tidur 4 Hari Sebelum Dipanggil Allah, Sang Ibu Sebut Itu Cara Baim Pamit

• Kalsel Incar Tuan Rumah PON 2028, Dispora Kalsel Kumpulkan Wakil Cabor dan Koni se-Kalsel

Tarif sewa Alphard dibanderol Rp 2-3 juta per hari tergantung tahun produksi.

Selain itu tersedia pula merek lainnya yakni Fortuner ditarif Rp 1-1,3 juta per hari, Pajero Rp 1-1,3 juta per hari, CR-V dibanderol Rp 1,2 juta per hari, dan Accord Rp 1,2 juta per hari.

Menjelang akhir tahun, permintaan rental pun cukup stabil. Namun belum ada booking khusus untuk Desember 2020 nanti.

Setiap unit yang disewa selama lebih dari tujuh hari dan bulanan akan mendapatkan harga khusus.

"Kalau dulu sebelum pandemi tujuan para perental biasanya keluar kota, pantai, keliling kota tapi pandemi sekarang kebanyakan perental menyewa di hari biasa untuk pekerjaan. Di akhir pekan, rata-rata ke pantai, sungai, mancing dan ke destinasi alam lainnya," kata Adhe.

Jenis mobil favorit pilihan masih didominasi tipe passanger car. Terutama di akhir pekan unit-unit mobil penumpang selalu habis.

Senada, pemilik Vera Rental Mobil Banjarmasin, Hj Efi Pudji juga merasakan peningkatan permintaan rental mobil.

Diakuinya, perental kian bertambah seiring diberlakukannya new normal, yakni sudah mulai dibuka objek wisata dan pencabutan larangan acara resepsi pernikahan.

"Biasanya akhir pekan atau hari libur nasional jumlah perental cukup banyak. Karena dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai dan rekreasi," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Mariana)