Ide Outfit Batik untuk Cewek Berhijab Menyambut Hari Batik Nasional 2 Oktober 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyambut Hari Batik Nasional 2020 pada Jumat (2/10/2020) simak ide outfit batik untuk cewek berhijab.

Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik.

Untuk kamu, khususnya para cewek hijabers yang bosan mengenakan batik dengan gaya seperti biasanya, bisa coba ide outfit ini deh.

• Sambut Hari Batik Nasional 2020, Cerita Inspiratif Kecintaan Ani Yudhoyono pada Kain Batik

• Mengenal 5 Motif Batik Populer di Indonesia, Inspirasi Hari Batik Nasional 2020

Berikut inspirasinya dilansir Banjarmasinpost.co.id dari laman cewekbanget.grid.id, Kamis (1/10/2020).

1. Padu Padan Batik dengan Warna Netral

Batik (Instagram ayuindrianti)

2. Tak cuma atasannya aja yang batik, kamu bisa memakai bawahan seperti celana atau rok yang dipadukan dengan atasan berwarna netral seperti putih.

Batik (Instagram ayuindrianti)

3. Untuk kamu yang pengin menciptakan kesan tampilan santun dengan batik, bisa memilih item dress dengan nuansa warna pastel yang lembut

Batik (Instagram ayuindrianti)

4. Blus dengan sentuhan motif batik warna cerah juga bisa jadi ide yang bagus untuk dikenakan besok

Batik (Instagram ayuindrianti)

5. Enggak punya baju batik? Enggak perlu sedih. Kita bisa memakai aksesori penunjang seperti syal atau selendang batik yang kita lilitkan pada leher